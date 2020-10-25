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    Спортинг Канзас Сити — Колорадо Рэпидс: онлайн-трансляция матча начнется в 04:30

    Спортинг Канзас Сити — Колорадо Рэпидс (25.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 04:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Спортинг Канзас Сити» — «Колорадо Рэпидс».

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    Последний матч между собой: «Колорадо Рэпидс» — «Спортинг Канзас Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Колорадо Рэпидс»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Спортинг Канзас Сити» — «Колорадо Рэпидс» онлайн.

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