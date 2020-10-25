Скала Итроттарфелаг — Б36 Торсхавн: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 18:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «Скала Итроттарфелаг» — «Б36 Торсхавн» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Б36 Торсхавн»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Скала Итроттарфелаг» — «Б36 Торсхавн».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.