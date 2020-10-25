Сент-Трюйден — Стандард: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 20:15 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Сент-Трюйден» — «Стандард» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сент-Трюйден»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сент-Трюйден» — «Стандард».

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