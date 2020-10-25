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    Сеара — Куритиба: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Сеара — Куритиба: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Сеара» — «Куритиба».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Сеара»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Сеара» — «Куритиба» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Сеара» и «Куритиба», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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