Сеара — Куритиба: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Сеара»).

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