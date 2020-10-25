Сеара — Куритиба: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Сеара»).
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