Остенде — Зюлте-Варегем: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 18:00 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «» — «Остенде» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Остенде»).

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