Орлов рассказал, почему «Зенит» ошибся с приглашением Вендела

Известный комментаторраскритиковал новичка «Зенита» бразильцапосле матча с «Рубином» в 12-м туре чемпионата России.

Как известно, «Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) и опустился в таблице РПЛ на 12-е место.

«Вендел опять удивил. У него передачи всего на 5-10 метров! Вообще не берет на себя игру возле чужой штрафной. Что же это за полузащитник такой?! Опасается, что ли?

Я все жду, когда спортивный директор Рибальта даст интервью, выступит. Пусть он расскажет, почему "Зенит" купил Вендела? Чем же бразилец так хорош? Надо брать футболистов, которые усилят "Зенит". Про Вендела так сказать не могу. Пока пользы от него очень мало», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» незадолго до закрытия трансферного окна. По данным СМИ, питерский клуб заплатил за бразильца 20 миллионов евро. 0