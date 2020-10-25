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    Нью-Йорк Сити — Монреаль Импэкт: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Нью-Йорк Сити — Монреаль Импэкт (25.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Нью-Йорк Сити» — «Монреаль Импэкт».

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    Последний матч между собой: «Монреаль Импэкт» — «Нью-Йорк Сити» 0:2 (полная статистика встреч).

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