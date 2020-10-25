Нью-Йорк Сити — Монреаль Импэкт (25.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Монреаль Импэкт» — «Нью-Йорк Сити» 0:2 (полная статистика встреч).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Нью-Йорк Сити» — «Монреаль Импэкт» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Нью-Йорк Сити» и «Монреаль Импэкт», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.