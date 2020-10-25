Монпелье — Реймс: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 17:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Реймс» — «Монпелье» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монпелье» — «Реймс». Коэффициент ставки — 2.62.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Монпелье»).

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