Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 22:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес» 3:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

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