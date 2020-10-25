Лион — Монако (25.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Монако» — «Лион» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Монако» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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