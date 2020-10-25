Кадис — Вильярреал: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 18:00 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Кадис» — «Вильярреал» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Вильярреал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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