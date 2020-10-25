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    Ювентус — Верона: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Ювентус — Верона (25.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Серия A Ювентус Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 в Серии А начнётся матч «Ювентус» — «Верона».

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    Последний матч между собой: «Верона» — «Ювентус» 2:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Верона». Коэффициент ставки — 1.96.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ювентус»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Ювентус» — «Верона» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Ювентус» и «Верона», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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