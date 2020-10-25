Хьюстон Динамо — Коламбус Крю: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 04:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Хьюстон Динамо» — «Коламбус Крю» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Хьюстон Динамо»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Хьюстон Динамо» — «Коламбус Крю».

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