Хетафе — Гранада (25.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Гранада» — «Хетафе» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Гранада». Коэффициент ставки — 2.62.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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