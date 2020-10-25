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    Газизов: Для меня чемпионская гонка — это что-то новое

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1) в 12-м туре чемпионата России.

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    «Спартак» единолично возглавил таблицу РПЛ после победы над «Краснодаром»

    «Самое главное — победили. Каждый раз буду повторять — у нас отличная поддержка, чувствовали себя как дома. Второй тайм начали не очень, но отметил бы игроков, да, подустали, матч дарит двоякое ощущение, позволяли "Краснодару" многое, но главное — победа.

    Мозес еще не готов до конца, но показывает класс, забил, отыграл, сколько может. Хорошая игра.
    Джикия? Все вроде нормально, он после болезни, но он преодолел ее. После болезни сложно, с "Ростовом" играть будет еще лучше.

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    • Долетела ли перчатка до Питера? Я говорил о другом, перчатки всегда со мной. Вот же они (показывает руки).

    "Спартак" — фаворит чемпионата, играя в лучшем графике? Я новый человек в клубе, для меня чемпионская гонка — что-то новое. Не могу делиться эмоциями, они меня опустошают, это непросто», — приводит слова Газизова «Чемпионат». 0

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