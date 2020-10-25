Фиорентина — Удинезе (25.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Удинезе» — «Фиорентина» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Удинезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фиорентина»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» — «Удинезе».

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