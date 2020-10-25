Филадельфия Юнион — Торонто (25.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Торонто» — «Филадельфия Юнион» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Торонто»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Филадельфия Юнион» — «Торонто».

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