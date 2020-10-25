Чикаго Файр — Нью-Йорк Ред Буллс: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Чикаго Файр» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Нью-Йорк Ред Буллс»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Чикаго Файр» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.