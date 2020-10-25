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    Чикаго Файр — Нью-Йорк Ред Буллс: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Чикаго Файр — Нью-Йорк Ред Буллс: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

    Футбол MLS
    В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Чикаго Файр» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

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    Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Чикаго Файр» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Нью-Йорк Ред Буллс»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Чикаго Файр» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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