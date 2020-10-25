Бордо — Ним (25.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Бордо» — «Ним» 6:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бордо» — «Ним» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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