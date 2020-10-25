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    Азмун, скорее всего, не сыграет с «Боруссией»

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун с высокой долей вероятности пропустит матч с дортмундской «Боруссией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    В субботу Азмун из-за недомогания не смог сыграть против «Рубина» (1:2) в 12-м туре чемпионата России.

    В воскресенье иранский футболист — как и все другие игроки сине-бело-голубых — сдаст тест на коронавирус, по итогам которого будет принято решение о включении его в заявку на встречу с немецкой командой, сообщает «Спорт-Экспресс».

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    • В текущем сезоне Азмун провел 13 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

    Матч «Боруссия» Дортмунд — «Зенит» состоится 28 октября, начало — в 23:00 мск. 0

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