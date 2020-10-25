Арсенал Лондон — Лестер: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 22:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Лестер» — «Арсенал Лондон» 0:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Лестер». Коэффициент ставки — 1.69.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Арсенал Лондон»).

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