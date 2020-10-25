Ахмат — Уфа (25.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ахмат» — «Уфа» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ахмат» — «Уфа». Коэффициент ставки — 1.65.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Ахмат»).

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