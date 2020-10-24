Зенит — Рубин (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Рубин» — «Зенит» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Рубин». Коэффициент ставки — 1.80.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Зенит»).

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