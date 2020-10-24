Унион — Фрайбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 16:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Унион» 3:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Унион» — «Фрайбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фрайбург»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Унион» — «Фрайбург».

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