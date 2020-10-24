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    Тедеско: Два гола в первом тайме придали нам уверенности

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    Наставник «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру своей команды в матче с «Краснодаром», в котором его футболисты выиграли со счетом 3:1.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «В первом тайме контролировали игру, забили два гола, что помогло нам почувствовать уверенность. Но при счете 2:0 всегда есть риск: соперник забивает, становится опасно, команда нервничает.

    Во втором тайме "Краснодар" стал обострять, большее количество их игроков подходило к нашей штрафной, так что наши защитники просели чуть ниже. Но помогли изменения в игре.

    Когда на поле вышел Умяров, мы перестроились на игру с одним опорным полузащитником и двумя восьмерками, это добавило нам стабильности. Гол Йордана — точка в этой игре», — цитирует специалиста «Чемпионат». 0

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