Шинник — Текстильщик Иваново (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Шинник» — «Текстильщик Иваново» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Шинник»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Шинник» — «Текстильщик Иваново».

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