Семак: Бывают хорошие периоды, бывают не очень хорошие

В матче 12 тура РПЛна своем поле проигралсо счетом 1:2. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак дал комментарий по этому поводу.

«У Жиркова вчера была индивидуальная тренировка. В следующем матче он нам поможет. Малком точно не сыграет с "Боруссией".

Усталость у игроков накапливалась. Но даже те замены, которые мы сделали, не добавили нам свежести, на которую мы рассчитывали. Календарь сказывается. Понятно, что без подготовки к сезону будут сложности. У нас есть игроки, которые должны выходить и давать тем, кто играет больше, немного передохнуть.

Возможность отставки не рассматриваю. Бывают хорошие периоды, бывают не очень хорошие. Передо мной стоят задачи, которые я должен выполнять. Если не выполняю, значит, решение будет принимать руководство.

У "Арсенала" была опция выкупа Лесового. Они ей воспользовались. Потом получили выгодное предложение и продали его. У нас было много вингеров. Я не знаю, какие у него были мотивы.

Любое поражение вызывает критику. Поражения не могут радовать. Мы должны делать свою работу», — приводит слова Семака Sport24. 0