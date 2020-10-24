ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Патрик БэмфордБэмфорд лишил «Виллу» шансов на лидерство. Форвард «Лидса» оформил хет-трик
  • 18:56
    • «Барселона» на «Камп Ноу» проиграла «Реалу» в «Эль Класико»
  • 18:26
    • «Зенит» проиграл «Рубину» в Петербурге
  • 18:11
    • «Краснодар» и «Спартак» огласили составы
  • 15:52
    • «Динамо» набрало три очка в матче с «Сочи»
  • 19:38
    • «Локомотив» продолжил победную серию в КХЛ
    Все новости спорта

    Семак: Бывают хорошие периоды, бывают не очень хорошие

    Футбол РПЛ Футбол России Зенит Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 12 тура РПЛ «Зенит» на своем поле проиграл «Рубину» со счетом 1:2. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак дал комментарий по этому поводу.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «У Жиркова вчера была индивидуальная тренировка. В следующем матче он нам поможет. Малком точно не сыграет с "Боруссией".

    Усталость у игроков накапливалась. Но даже те замены, которые мы сделали, не добавили нам свежести, на которую мы рассчитывали. Календарь сказывается. Понятно, что без подготовки к сезону будут сложности. У нас есть игроки, которые должны выходить и давать тем, кто играет больше, немного передохнуть.

    Возможность отставки не рассматриваю. Бывают хорошие периоды, бывают не очень хорошие. Передо мной стоят задачи, которые я должен выполнять. Если не выполняю, значит, решение будет принимать руководство.

    У "Арсенала" была опция выкупа Лесового. Они ей воспользовались. Потом получили выгодное предложение и продали его. У нас было много вингеров. Я не знаю, какие у него были мотивы.

    Любое поражение вызывает критику. Поражения не могут радовать. Мы должны делать свою работу», — приводит слова Семака Sport24. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хабиб — Гейджи: сколько раундов продлится главный бой года?
  • Хабиб — Гейджи. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Воспользуется ли «Спартак» усталостью «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Порадует ли голами противостояние «МЮ» с «Челси»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1633
  • Суперэкспресс на 24-25 октября
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хабиб — Гейджи
  • Прочие
  • Сегодня в 23:40
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ПСЖ — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ахмат — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ницца — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Арминия
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры