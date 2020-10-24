РБ Лейпциг — Герта (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Герта» 2:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Герта». Коэффициент ставки — 1.73.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «РБ Лейпциг»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «Герта».

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