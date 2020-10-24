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    Нэшвилл — Нью-Инглэнд Революшн: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Нэшвилл — Нью-Инглэнд Революшн (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 03:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Нэшвилл» — «Нью-Инглэнд Революшн».

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    Последний матч между собой: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нэшвилл» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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