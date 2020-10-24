Мусаев: В матче со «Спартаком» нам не хватило ресурса

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал поражение команды в домашнем матче со(1:3).

«В первом тайме мы неправильно располагались в обороне, позволяя сопернику отрезать группу футболистов.

Мы недостаточно качественно действовали в подборах и проиграли много единоборств в середине поля.

Во втором тайме эти компоненты мы смогли улучшить, отыграли один мяч, но у нас не хватило ресурса, не смогли освежить игру и пропустили в одной из быстрых атак.

Я за жесткую борьбу в футболе. Если не было нарушения в эпизоде с голом Понсе, то почему оно было, когда мог забить Кайо, где шла плюс-минус такая же борьба?

Нужно быть последовательным, не опускать планку или свистеть все», — передает слова Мусаева ТАСС.

После этого поражения «Краснодар», имея в активе 18 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре краснодарский клуб в гостях сыграет против «Ахмата». 0