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    Мусаев: В матче со «Спартаком» нам не хватило ресурса

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение команды в домашнем матче со «Спартаком» (1:3).

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «В первом тайме мы неправильно располагались в обороне, позволяя сопернику отрезать группу футболистов.

    Мы недостаточно качественно действовали в подборах и проиграли много единоборств в середине поля.

    Во втором тайме эти компоненты мы смогли улучшить, отыграли один мяч, но у нас не хватило ресурса, не смогли освежить игру и пропустили в одной из быстрых атак.

    Я за жесткую борьбу в футболе. Если не было нарушения в эпизоде с голом Понсе, то почему оно было, когда мог забить Кайо, где шла плюс-минус такая же борьба?

    Нужно быть последовательным, не опускать планку или свистеть все», — передает слова Мусаева ТАСС.

    После этого поражения «Краснодар», имея в активе 18 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре краснодарский клуб в гостях сыграет против «Ахмата». 0

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