Манчестер Юнайтед — Челси (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 1:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.