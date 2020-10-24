Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 22:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.31.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ливерпуль»).

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