Копетдаг — Мерв: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 15:00 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч «Копетдаг» — «Мерв»
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Последний матч между собой: «Мерв» — «Копетдаг» 0:1 (полная статистика встреч).
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