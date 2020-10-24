Копетдаг — Мерв: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 15:00 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Мерв» — «Копетдаг» 0:1 (полная статистика встреч).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Копетдаг» — «Мерв».

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