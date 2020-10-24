Интер Майами — Орландо Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 22:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Орландо Сити» — «Интер Майами» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Интер Майами»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Интер Майами» — «Орландо Сити».

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