Гвардиола: АПЛ — самая открытая лига мира, многие могут ее выиграть

Главный тренерподелился мнением о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге.

«Может ли этот сезон стать сумасшедшим? Похоже, что да. Таких результатов никто не ожидал. История говорит сама за себя. Это самая открытая лига в мире, и многие команды могут ее выиграть.

То, что произошло за последние три сезона, когда команды доминировали и набрали почти 100 очков, — исключительная ситуация. Может быть, все нормализуется в этом сезоне.

Команды, у которых есть семь-восемь дней на подготовку к матчам, имеют огромное преимущество. Поэтому каждый может проиграть где угодно», — цитирует Гвардиолу ВВС. 0