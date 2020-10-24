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    Гвардиола: АПЛ — самая открытая лига мира, многие могут ее выиграть

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Может ли этот сезон стать сумасшедшим? Похоже, что да. Таких результатов никто не ожидал. История говорит сама за себя. Это самая открытая лига в мире, и многие команды могут ее выиграть.

    То, что произошло за последние три сезона, когда команды доминировали и набрали почти 100 очков, — исключительная ситуация. Может быть, все нормализуется в этом сезоне.

    Команды, у которых есть семь-восемь дней на подготовку к матчам, имеют огромное преимущество. Поэтому каждый может проиграть где угодно», — цитирует Гвардиолу ВВС. 0

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