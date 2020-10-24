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    Гаджиев: «Зенит» сильнее остальных команд РПЛ

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    Гаджи Гаджиев высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге, также он оценил амбиции «Спартака» стать чемпионом.

    Гаджи Гаджиев
    Гаджи Гаджиев

    «Сделать это будет сложнее, чем в 2017-м, но бороться за первые два места красно-белые в состоянии, а там как получится. На мой взгляд, "Зенит" сильнее остальных команд РПЛ, но другие претенденты на медали примерно равны.

    У "Спартака" есть свои минусы. В первую очередь это игра в защите. Если "Локомотив" грозился показывать атакующий футбол, а выстроил качественную игру в обороне, то подопечные Тедеско этим похвастать не могут.

    Сам немец твердо придерживается схемы с тремя центральными защитниками, но в его исполнении это вовсе не "закрытая" расстановка. Все-таки вингеры при немце активно действуют по всему флангу», — сказал Гаджиев в интервью «Матч ТВ». 0

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