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    Фулхэм — Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Фулхэм — Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

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    В 17:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Фулхэм» — «Кристал Пэлас».

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    Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Фулхэм» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Кристал Пэлас». Коэффициент ставки — 3.30.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фулхэм»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» — «Кристал Пэлас».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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