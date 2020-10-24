Фулхэм — Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 17:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Фулхэм» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Кристал Пэлас». Коэффициент ставки — 3.30.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фулхэм»).

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