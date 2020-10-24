Дженоа — Интер (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Дженоа» — «Интер» 0:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дженоа» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Интер»).

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