Чайка — Нижний Новгород (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Чайка» 1:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чайка» — «Нижний Новгород». Коэффициент ставки — 1.79.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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