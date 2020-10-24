Чайка — Нижний Новгород (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Чайка» 1:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чайка» — «Нижний Новгород». Коэффициент ставки — 1.79.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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