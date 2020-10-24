Блэкпул — Милтон-Кинс Донс (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Блэкпул» — «Милтон-Кинс Донс» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Блэкпул»).

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