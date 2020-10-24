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    Бавария — Айнтрахт Ф: онлайн-трансляция матча начнется в 16:30

    Бавария — Айнтрахт Ф: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

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    В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Бавария» — «Айнтрахт Ф».

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    Последний матч между собой: «Бавария» — «Айнтрахт Ф» 2:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт Ф». Коэффициент ставки — 2.31.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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