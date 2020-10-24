БАТЭ — Витебск: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 16:30 в белорусской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Витебск» — «БАТЭ» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Витебск»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «БАТЭ» — «Витебск».

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