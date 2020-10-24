Атлетико — Бетис (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Бетис» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико» — «Бетис». Коэффициент ставки — 3.32.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетико»).

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