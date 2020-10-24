Атланта Юнайтед — Ди Си Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 23:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Ди Си Юнайтед» — «Атланта Юнайтед» 0:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атланта Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Атланта Юнайтед» — «Ди Си Юнайтед».

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