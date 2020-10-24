АБ Аргир — ХБ Торсхавн (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «ХБ Торсхавн» — «АБ Аргир» 11:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «ХБ Торсхавн»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «АБ Аргир» — «ХБ Торсхавн».

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