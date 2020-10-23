Штутгарт — Кёльн (23.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Кёльн» — «Штутгарт» 2:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штутгарт» — «Кёльн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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