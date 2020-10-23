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    Сассуоло — Торино: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Сассуоло — Торино (23.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Серия A Сассуоло Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 в Серии А начнётся матч «Сассуоло» — «Торино».

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    Последний матч между собой: «Сассуоло» — «Торино» 2:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Торино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сассуоло»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» — «Торино».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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