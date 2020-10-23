Сассуоло — Торино (23.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Сассуоло» — «Торино» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Торино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сассуоло»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» — «Торино».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.