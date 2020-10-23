Ренн — Анже: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.10.2020)

В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Ренн» — «Анже» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ренн» — «Анже» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ренн»).

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