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    Орлов: Вся борьба в Лиге чемпионов у «Зенита» еще впереди

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    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что у «Зенита» по-прежнему есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Зенит» провалил старт в Лиге чемпионов
    «Зенит» провалил старт в Лиге чемпионов

    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл на своем поле бельгийскому «Брюгге» (1:2). Во втором туре соперником питерского клуба станет дортмундская «Боруссия». Матч состоится 28 октября на поле немецкой команды.

    «Все, конец, надо всех увольнять — ну к чему такая паника? Во-первых, все делают ошибки.
    Во-вторых, вся борьба в Лиге чемпионов у "Зенита" еще впереди. Идите и наверстывайте!

    Да, в Дортмунде придется непросто — вы представляете, как после поражения от "Лацио" будет играть против "Зенита" "Боруссия"! Но так покажите, что вы хотите побеждать не меньше, а то и больше немцев! Сделайте хотя бы это!

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    • Другой вопрос, что к победе над "Боруссией" надо быть готовым: скорости, прессинг, самоотдача. Тренерам очень важно выпускать на футбольное поле здоровых игроков, щадить травмированных», — приводит слова Орлова Bobsoccer. 0

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