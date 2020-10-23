Газизов: У Мозеса все хорошо, Москва ему нравится

Генеральный директор «Спартака»рассказал, как проходит адаптация новичка команды

Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» незадолго до закрытия трансферного окна в России.

«В команде все хорошо, тренировки идут полным ходом. Новых повреждений нет.

Мозес уже влился в коллектив. Тренировочный процесс у него идет, он набирает форму, посмотрим, что будет в ближайшей игре. Москва ему нравится, большой город, все хорошо», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

В 12-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 24 октября в Краснодаре, начало — в 19:00 мск. 0